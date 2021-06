GLOBSEC: Nemecko je pre SR najdôležitejším strategickým partnerom

Na snímke vľavo viceprezidentka USA Kamala Harrisová počúva, ako americký prezident Joe Biden (vpravo). Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna (TASR) - Nemecko je pre Slovensko najdôveryhodnejší zahraničný partner a podpora členstva SR v NATO sa od roku 2018 zvýšila o 13 percent. Vyplýva to z výsledkov prieskumu GLOBSEC Trends 2021, výsledky ktorého zverejnila organizácia GLOBSEC vo štvrtok na tlačovej konferencii.Prieskum sa uskutočnil v marci 2021 v desiatich krajinách strednej a východnej Európy (Rakúsko, Slovensko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Bulharsko a Rumunsko).Analytik organizácie Daniel Milo poukázal na rozdiely medzi jednotlivými krajinami z prieskumu v súvislosti s vnímaním strategických partnerov.povedal Milo a pripomenul členstvo v EÚ a previazanosť SR s Nemeckom v oblasti hospodárstva. Nemecko za najdôležitejšieho strategického partnera označilo 64 percent respondentov v SR a 54 percent v regióne strednej a východnej Európy.Milo poukázal aj na vnímanie NATO.povedal.Amerického prezidenta Joea Bidena v regióne strednej a východnej Európy pozitívne vníma 53 percent opýtaných, vyplýva z prieskumu. Ruský prezident Vladimir Putin má v tejto oblasti 35-percentnú podporu.Na Slovensku Bidena pozitívne vníma 55 percent respondentov a Putina 56 percent. To je podľa Milav porovnaní svoči bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pripomenul, že Trumpa v roku 2018 pozitívne vnímalo len 16 percent.Nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú v tomto regióne pozitívne vníma 62 percent respondentov, na Slovensku je to 56 percent. V prípade francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona to je 54 percent v regióne a 68 percent v SR.Francúzsko ako strategického partnera podľa Dominiky Hajdu, analytičky GLOBSEC-u, vníma 23 percent obyvateľov SR.Celkom 50 percent respondentov si myslí, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nemal byť po návrate do Ruska poslaný do väzenia. Naopak, 26 percent tento krok Ruska schvaľuje.Na SR približne každý piaty (19 percent) súhlasí s tým, že čínsky režim by mohol byť inšpiráciou. Celkovo s tým v regióne súhlasí približne 11 percent respondentov, pripomenula Hajdu.Celkom 65 percent ľudí na Slovensku si myslí, že ľudské práva v Číne sú systematicky porušované, uvádza sa v prieskume. Čínu však za hrozbu považuje len 23 percent respondentov.povedala výskumná pracovníčka v GLOBSEC-u Katarína Klingová. Upozornila však na rozdiel vo vnímaní pojmov demokracia a liberálna demokracia.Nedôvera v médiá v siedmich z desiatich krajín vzrástla z 50 percent v marci 2020 na 58 percent v marci 2021. Na Slovensku sa táto nedôvera v porovnaní s marcom 2020 zvýšila o desať percent a v marci 2021 dosiahla 60 percent.Väčšiu reguláciu sociálnych sietí by si želala viac ako polovica ľudí v siedmich z desiatich krajín prieskumu. V SR si prísnejšiu reguláciu v tejto oblasti želá 71 respondentov.