Globsec: Oxfordský profesor tvrdí, že Rusko chce EÚ rozložiť

Čím mocnejšia je zahraničná mocnosť, s ktorou Európska únia rokuje, tým menej vystupuje Európa jednotne, hovorí oxfordský profesor európskych štúdií Timothy Ash.

Bratislava 6. júna (TASR) – Oxfordský profesor európskych štúdií Timothy Ash tvrdí, že Rusko chce Európsku úniu rozložiť. Veľkú Britániu podľa neho čaká pravdepodobne nové referendum o brexite. Varuje pred klimatickou zmenou a tvrdí, že sú Spojené štáty americké v studenej vojne s Čínou. Povedal to na bratislavskej konferencii Globsec Forum 2019.



"Rusko, ktoré máme dnes, je odhodlané Európsku úniu rozložiť," povedal Ash. Dodal, že dôvodom je jednoznačne trauma z obdobia rokov 1989 až 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz, jedno z najväčších impérií v histórii Európy. Ash odmieta expanziu NATO ako dôvod ruskej anexie Krymu vzhľadom na to, že Vladimir Putin uvádzal už v roku 1994, že treba chrániť milióny Rusov žijúcich mimo novovytvorenej Ruskej federácie vrátane Krymu.



"Čím mocnejšia je zahraničná mocnosť, s ktorou Európska únia rokuje, tým menej vystupuje Európa jednotne," povedal o spoločnej európskej zahraničnej politike. Dôvodom takéhoto stavu je podľa neho vnútorný rozkol v Európe. Európska únia je podľa neho v existenčnej kríze. Aj v prípade najlepšieho možného odchodu Veľkej Británie z EÚ sa Nash nazdáva, že bude európska zahraničná politika poškodená oveľa viac, ako si ktokoľvek myslí. Po otázke z publika okolo brexitu však dodal, že sa podľa neho bude referendum o vystúpení z Únie opakovať vzhľadom na absenciu iného riešenia. Ash tvrdí, že Európska únia poskytuje Rusku a Číne stále viac a viac možností, ako aplikovať v Európe politiku "rozdeľuj a panuj".



Čínu označil Ash ako krajinu, ktorá sa poučila z rozpadu Sovietskeho zväzu s dvoma hlavnými lekciami. Prvou je potláčanie opozície a tvrdý prístup k disidentom, zatiaľ čo sa na druhej strane rozvíja dynamickosť trhového hospodárstva. Čínu označil za systém leninistického kapitalizmu. Čína je podľa neho bohatá, mocná a leninistická a za panovania súčasného prezidenta Si Ťin-pchinga oveľa leninistickejšia ako pred desiatimi rokmi.



Na konferencii ďalej Ash uviedol, že sa pýtal najdôležitejších francúzskych a nemeckých expertov, či je medzi USA a Čínou studená vojna. Odpovedali jednoznačne áno. Čína je podľa jeho názoru zapletená do vzťahov na celej planéte, tak ako USA, vrátane Južnej Ameriky a Afriky.



"Nachádzame sa v období, keď prvýkrát ľudstvo ohrozuje život na planéte," povedal na margo klimatickej zmeny.