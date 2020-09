Prieskum: Polovica Slovákov verí, že Západ ohrozuje ich hodnoty

Bratislava 10. septembra (TASR) - Až polovica Slovákov zapojených do marcového prieskumu mimovládnej organizácie Globsec verí, že ich hodnoty sú ohrozované "Západom". Viac ako polovica (53 percent) respondentov vníma Spojené štáty americké ako hrozbu.



Tí, ktorí považujú západné spoločnosti za hrozbu, podľa Globsecu preferujú silnejšieho lídra pred liberálnou demokraciou. Takisto sú náchylnejší veriť konšpiračným teóriám a žijú zväčša na východe Slovenska.



Prieskum ukazuje, že z krajín doň zapojených je protiamerický sentiment najsilnejší práve na Slovensku. Rusko v rovnakom svetle vníma 26 percent ľudí.



Za Slovenskom sa v tomto rebríčku s odstupom umiestnilo Bulharsko, v ktorom "Západ" považuje za hrozbu 34 percent respondentov a Spojené štáty 43 percent. V Poľsku sa, naopak, Spojených štátov obáva len 12 percent opýtaných.



Globsec taktiež upozorňuje na to, že z celkového počtu opýtaných v celom regióne považuje "Západ" za hrozbu iba 28 percent ľudí.



Slováci sú zároveň spomedzi štátov zapojených do prieskumu najviac náchylní veriť konšpiráciám. Autori prieskumu respondentom predložili šesť konšpiračných teórií, ako napríklad "základne NATO na Slovensku by znamenali americkú okupáciu" alebo "neziskové organizácie sú predĺženou rukou zahraničných mocností a záujmov". Väčšina Slovákov uverila v priemere piatim z týchto konšpirácií.



Celkovo verí konšpiráciám na Slovensku až 56 percent ľudí. Najmenej náchylní na konšpirácie sú Litovčania (17 percent) a Rakúšania (20 percent).



Z prieskumu vyplýva, že tí, ktorí veria konšpiráciám, sú zvyčajne nespokojní so systémom, v ktorom žijú, aj so svojím vlastným životom.



Až 54 percent slovenských respondentov zároveň verí, že protesty, ktoré viedli k zmene vlády po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, boli organizované a financované zo zahraničia.



Podobné čísla vyšli autorom v súvislosti s tamojšími protestmi v Maďarsku a v Českej republike. U nášho južného suseda až 49 percent ľudí verí, že protivládne protesty organizoval americký filantrop George Soros. V Česku je to až 56 percent.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že Slováci považujú tunajšie médiá za slobodné - myslí si to až 79 percent opýtaných. Len 46 percent ich vníma ako dôveryhodné. Rovnaké percento si myslí, že ich ovplyvňujú oligarchovia a finančné skupiny.



Globsec uskutočnil prieskum v desiatich krajinách Európskej únie - v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku - na reprezentatívnej vzorke populácie veľkej od 1000 do 1047 respondentov.