Globsec: Spolupráca s hostiteľskou krajinou na fóre bola výhodná

Bratislava 13. decembra (TASR) - Organizácia Globsec oceňuje historickú podporu štátu pri organizovaní medzinárodného fóra v Bratislave. Tvrdí, že spolupráca medzi Globsecom a hostiteľskou krajinou bola obojstranne výhodná a pomohla k posilneniu prestíže Slovenska. Uviedla to v reakcii na vyjadrenie lídra SNS Andreja Danka, ktorý v koalícii navrhol nepodporovať viac organizáciu.



"Sme naďalej odhodlaní konštruktívne spolupracovať s akoukoľvek vládou, ktorá podporuje zotrvanie Slovenska v európskych a transatlantických štruktúrach a prihlásila sa k európskym demokratickým hodnotám. Tieto hodnoty sú aj základnými princípmi programového vyhlásenia vlády na roky 2023 - 2027," poznamenala organizácia.



Pripomenula, že posledných 18 rokov spolupracovala so všetkými slovenskými vládami naprieč politickým spektrom a na fóre sa zúčastňoval aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Dokazuje to podľa nej, že medzinárodná a bezpečnostná politika presahuje stranícke línie.



Podporu hostiteľskej krajiny z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska bezpečnosti podujatia a jeho hostí označila organizácia za bežnú prax aj v zahraničí. "Takáto podpora pomáha pri pozitívnom zviditeľňovaní Slovenska v celosvetovom meradle. Je dôležité poznamenať, že bezpečnostná ochrana významných zahraničných hostí a podujatí vyplýva z medzinárodných zmlúv a diplomatickej praxe," upozornila. Ozrejmila tiež, že jej financovanie je diverzifikované a podpora štátu sa viaže striktne na organizačné náklady podujatia, pričom nepredstavuje viac ako desať percent jej ročného rozpočtu.



Globsec tvrdí, že jeho konferencia patrí medzi najväčšie svetové medzinárodné konferencie. "Za 18 rokov existencie priniesla na Slovensko stovky zahraničných delegácií z viac ako 80 krajín sveta," poznamenala organizácia. Vníma to aj ako možnosť zlepšovať "imidž" Slovenska v zahraničí a podporovať zmysluplné medzinárodné partnerstvá pre lepší a bezpečnejší svet.