Globsec: SR ostáva jednou z krajín najmenej investujúcich do prevencie
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovensko zostáva jednou z krajín, ktoré najmenej investujú do prevencie. Vyplýva to z výsledkov Indexu pripravenosti zdravotníckych systémov 2024 (Healthcare Readiness Index - HRI), ktoré zverejnila organizácia Globsec. Podľa správy patrí Slovensko medzi najmenej pripravené štáty Európy spolu s Bulharskom, Rumunskom, Poľskom, Lotyšskom, Litvou a Maďarskom.
Dáta ďalej ukázali, že v roku 2023 Slovensko investovalo do prevencie len necelých 16 centov denne na obyvateľa - štvrtú najnižšiu hodnotu v Európskej únii (EÚ). Krajiny ako Nemecko či Holandsko investovali štyri až päťnásobne viac.
Odborníci upozornili, že hoci štát v posledných rokoch výrazne zvýšil verejné financovanie zdravotníctva, na odstránenie dlhoročných rozdielov bude potrebné v trende pokračovať a viac investovať do prevencie. „Kľúčová je štruktúra nárastu výdavkov. Rast zdrojov v posledných rokoch putoval dominantne za mzdovými požiadavkami zdravotníkov a na systémový posun v sektore neostal priestor. Ak chce slovenské zdravotníctvo dosiahnuť zlepšenie v pripravenosti na budúce výzvy, musí sa zmeniť alokácia zdrojov práve na prevenciu, včasný záchyt a liečbu pacientov,“ uviedol expert Globsecu a hlavný autor HRI Martin Smatana.
Podľa výsledkov indexu patrí Slovensko medzi štáty s najnižšou mierou preventívneho očkovania v Európe. Globsec upozorňuje, že krajina zaostáva najmä v očkovaní proti HPV vírusu a chrípke. Rezervy má aj v ďalších oblastiach. Ďalšia analýza organizácie o konzumácii alkoholu a nikotínu ukázala, že práve zmena životného štýlu by mohla priniesť výrazné zlepšenie verejného zdravia. Slovensko v tomto smere patrí podľa inštitútu k krajinám s najväčším nevyužitým potenciálom v EÚ.
Znepokojujúca je podľa Globsecu aj situácia v oblasti inovácií. Pacienti v krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, čakajú na prístup k novým liekom výrazne dlhšie - v priemere až 797 dní od schválenia v EÚ po ich reálnu dostupnosť, zatiaľ čo európsky priemer je 578 dní. Takéto oneskorenia podľa autorov znižujú prínos moderných terapií a odďaľujú zlepšenie zdravotných výsledkov pacientov.
HRI je analytický nástroj, ktorý vytvoril Globsec na hodnotenie pripravenosti európskych krajín čeliť súčasným aj budúcim zdravotným výzvam. Sleduje dve hlavné oblasti - aktuálny stav zdravotníctva a pripravenosť systému krajiny do budúcnosti. Index vychádza z viac než 40 ukazovateľov, ktoré pokrývajú zdravie populácie, dostupnosť a kvalitu starostlivosti, prevenciu, digitalizáciu, inovácie a dôveru verejnosti.
V roku 2024 hodnotil Globsec 26 európskych krajín vrátane členských štátov EÚ a susedných krajín. Analýza ukázala pretrvávajúce výrazné rozdiely medzi východnou a západnou Európou, pričom Slovensko radí medzi menej pripravené krajiny - najmä v oblasti prevencie, personálneho zabezpečenia a inovácií.
