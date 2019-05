Globsec tento rok navštívi A. Kiska, P. Pellegrini či Z. Čaputová

Globsec tento rok prinesie päť hlavných tematických okruhov. Medzi ne bude patriť budúcnosť Európskej únie (EÚ), kríza západných inštitúcií alebo udržatelnosť a globálna ekonomika.

Bratislava 29. mája (TASR) - Na tohtoročnom Globsecu môže Bratislava očakávať hostí z viac než 60 krajín. Budú medzi nimi prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš alebo nastupujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podujatie privíta viac než 120 prednášajúcich a vyše 1300 hostí. Konferencia Globsec sa bude konať 6. až 8. júna. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii prezident Globsecu Róbert Vaas.



Podľa Vaasa je Globsec jednou z najväčších strategických konferencií v Európe. "Štrnásty ročník bude rekordný v niekoľkých oblastiach. Budeme mať viac ako 1300 hostí, okolo 120 rôznych prednášajúcich z celého sveta, ktorí prichádzajú z viac ako 60 krajín," spresnil Vaas.



Globsec tento rok prinesie päť hlavných tematických okruhov. Medzi ne bude patriť budúcnosť Európskej únie (EÚ), kríza západných inštitúcií alebo udržatelnosť a globálna ekonomika. Jednými z predsedov tematických okruhov bude aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Prednášať bude takisto Michael Barnier, ktorý je hlavným vyjednávačom odchodu Veľkej Británie z EÚ.



"Podujatia ako Globsec sú zamerané na to, aby naša spoločnosť bola lepšie pripravená preplávať cez tieto turbulentné výrazné a zásadné zmeny, ktorými globalizujúci sa svet prechádza," povedal niekdajší veľvyslanec Slovenska vo Washingtone Rastislav Káčer.



Primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo uviedol, že je hrdý na to, "že Bratislava bude počas niekoľkých dní naozaj centrum svetového diania, čo sa týka zásadných tém, ktoré sú dnes dôležité pre rozvoj, či už štátu, alebo mesta". Globsec dáva podľa neho možnosť, aby boli Slováci v jednej miestnosti so špičkovými ľuďmi, ktorí "riešia budúcnosť Európy, digitálny vek, bezpečnosť, demokraciu alebo krízu západných inštitúcií."



Konferencia Globsec sa bude konať v Bratislave na rôznych miestach.