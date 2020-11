Zahraničné dezinformácie ovplyvňujú slovenských užívateľov Facebooku

Bratislava 11. novembra (TASR) – Zahraničné stránky šíriace dezinformácie a konšpiračné teórie majú výrazný vplyv na užívateľov Facebooku na Slovensku. Vyplýva to z analýzy neziskovej organizácie Globsec. TASR o tom informovala Lucia Milanová z oddelenia komunikácie a marketingu Globsecu.



Výskum podľa Globsecu ukázal, že na tejto sociálnej sieti je v podmienkach SR výrazné pôsobenie proruských aktérov. „Pripomína vlnu, v ktorej sa ruský vplyv dostáva z okraja slovenského informačného spektra na Facebooku, kde sa nachádzajú napríklad oficiálne účty inštitúcií Ruskej federácie, do centra prostredníctvom anti-ukrajinských a militaristických komunít," informuje nezisková organizácia.



Ako príklad uvádza ruskú provládnu spravodajskú stránku Life.ru, ktorej obsah lajkuje sýrsky militaristický spravodajský kanál Panteon. „Obsah tejto stránky preberá napríklad slovenská Spravodajská Alternatíva, a tým ho ďalej propaguje v rámci slovenského informačného priestoru," dopĺňa nezisková organizácia.



Rásť má aj vplyv dezinformácií preberaných z amerických konšpiračných webov. „Počas pandémie sa prejavil potenciál takéhoto materiálu manipulovať slovenskou verejnou mienkou, najmä ak je daný obsah profesionálne nadabovaný do slovenčiny " uviedla analytička Globsecu Miroslava Sawiris.



Z politických strán mali na jar 2020 výrazný vplyv na formovanie diskusie na tejto sociálnej sieti najmä Smer-SD a ĽSNS. „Zároveň sa však mnohé z týchto účtov do značnej miery prekrývajú s významnými slovenskými a českými dezinformačnými kanálmi. To ukazuje, aký vplyv majú dezinformačné kanály na hlavný politický diskurz na Slovensku" dodala.