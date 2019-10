Glváč podáva v súvislosti s vyhlásením Matoviča trestné oznámenie

Bratislava 23. októbra (TASR) – Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) podáva trestné oznámenie v súvislosti s vyjadreniami lídra OĽaNO Igora Matoviča na jeho adresu. Matovič v utorok zverejnil časť údajnej komunikácie Glváča s Marianom K. a vyhlásil, že ak Glváč neodstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu, zverejní aj zvyšok správ. Glváčovu reakciu TASR poskytol jeho asistent Martin Čambalík.



Glváč v súvislosti so zverejňovaním jeho údajnej komunikácie opätovne vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby urýchlene konali. Matovič podľa neho porušuje ústavou garantované práva, telekomunikačný zákon a dopúšťa sa trestného činu vydierania a hrubého nátlaku. "Vyzývam orgány činné v trestnom konaní, aby si prestali zatvárať oči pred porušovaním ústavy a zákonov, začali si plniť svoju prácu a urobili poriadok s oslíkom z Trnavy - Igorom Matovičom," zdôraznil Glváč.



Glváč taktiež vyzval samotného Matoviča, aby prestal páchať trestnú činnosť a nevydieral o zverejnení jeho údajnej komunikácie v prípade, ak neodstúpi zo svojej funkcie. Ak naozaj disponuje jeho súkromnou komunikáciou, šéf OĽaNO ju má odovzdať orgánom činným v trestnom konaní, a nie ju zverejňovať. Glváč od neho zároveň požaduje, aby Matovič zverejnil svoj zdroj, lebo ak "ide o únik z vyšetrovacieho spisu, tak sa dopúšťa trestného činu marenia spravodlivosti."



Matovič na utorkovej (22. 10.) tlačovej konferencii zverejnil komunikáciu Mariana K. s Glváčom cez komunikačnú platformu Viber. Vyzval ho, aby odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu do stredy (23. 10.) obeda, inak podľa svojich slov zverejní aj zvyšných zhruba 900 správ z ich komunikácie.



Glváč už v utorok ráno poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou. Tvrdí, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere-SD hovoriť a nebudú ju prehliadať. "V prípade, že je to vážne, budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, vážne dôsledky nebudú," doplnil.