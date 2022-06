Goga: Odporúčania CoFoE sú naklonené hlbšej integrácii

Bratislava/Brusel 9. júna (TASR) - Odporúčania Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sú naklonené hlbšej európskej integrácii, ba až federalizácii EÚ. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga (Sme rodina) z parlamentného výboru pre európske záležitosti.



"Je teda otázne, či by ich transpozícia mohla byť vôbec považovaná za demokratickú," doplnil pre TASR.



Goga súhlasí iba s odporúčaniami, ktoré navrhujú priblížiť EÚ občanom s úmyslom informovať ich. Vo všeobecnosti si však nemyslí, že výsledky konferencie aktuálne výrazne ovplyvnia budúcnosť Európy.



Poslanec ocenil verejnú formu diskusie s občanmi. Digitálnu platformu by ponechal ako nástroj, ktorý by občanom EÚ mohol priblížiť a sprostredkovať priamu komunikáciu s európskymi inštitúciami. Pripomína, že mnohým občanom sa tieto inštitúcie vidia príliš vzdialené.