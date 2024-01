Gombita: Nedokážem si predstaviť nechať človeka v jeho utrpení

Bratislava 15. januára (TASR) - Nechať človeka v utrpení si nedokážem predstaviť. Uviedol to kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza Peter Gombita, ktorý je čerstvým držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž III. triedy.



"Nemôžeme nechať ľudí, ktorým sa nedarí, ktorí sú psychicky či fyzicky slabší, pretože nebudeme šťastní my, ktorí sme bohatší či úspešnejší," skonštatoval.



Gombita si štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky váži, ale neberie to ako odmenu za pomoc núdznym. "To, čo robím, ma veľmi nabíja, mení to môj život a robí ho šťastnejším a krajším," uzavrel.