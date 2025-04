Gorali budú mať zastúpenie v komore národnostných menšín

Bratislava 23. apríla (TASR) - V komore národnostných menšín, ktorá tvorí súčasť Rady vlády SR pre národnostné menšiny, bude mať jedným členom zastúpenie aj goralská národnostná menšina. Vyplýva to zo zmeny a doplnenia štatútu rady, ktoré v stredu schválila vláda.



„Cieľom je premietnuť uznanie goralskej komunity žijúcej v Slovenskej republike za národnostnú menšinu začlenením jej zastúpenia do Rady vlády SR pre národnostné menšiny,“ zdôvodnil doplnenie štatútu predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý bol predkladateľom návrhu. V štatúte sa tiež upravujú body súvisiace so zastupovaním národnostných menšín v rade. „Zámerom je precizovať niektoré ustanovenia v záujme zvýšenia ich jednoznačnosti a efektivity realizácie,“ argumentuje predkladateľ.



Rada vlády SR pre národnostné menšiny ako samostatný poradný orgán kabinetu vznikol definitívne schválením jej štatútu na konci októbra 2024. Nadväzuje na činnosť predchádzajúceho Výboru národnostných menšín a etnických skupín, plní funkciu konzultatívneho orgánu pri koordinácii verejných politík i zabezpečovaní účasti príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín. Je tiež stálym odborným orgánom pre oblasť implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.



Goralov ako 15. oficiálnu národnostnú menšinu v SR uznali rozhodnutím vlády na konci januára 2025.