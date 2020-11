Jazda pod vplyvom alkoholu vlani dominovala trestným činom v doprave

Bratislava 28. novembra (TASR) – Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky bolo aj v roku 2019 najčastejšie páchaným trestným činom v doprave. Počet trestne stíhaných osôb pre tento prečin mierne narástol. Kým v roku 2018 ich bolo 4426, o rok neskôr 4706. Vyplýva to zo Správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR.



Ako pripomína dokument, trestné stíhanie je v daných prípadoch v prevažnej miere realizované v tzv. superrýchlom konaní.



„Tento inštitút je spojený s obmedzením osobnej slobody, no ani táto skutočnosť stále nemá odstrašujúci vplyv na vodičov jazdiacich po požití alkoholu, keďže nemá klesajúcu tendenciu," konštatuje sa v správe. Za jazdu pod vplyvom návykovej látky sa najčastejšie udeľuje trest zákazu viesť motorové vozidlo na určité obdobie. Spojený je aj s peňažným trestom alebo podmienečným trestom odňatia slobody.



Pri ohrození pod vplyvom návykovej látky vodiči najčastejšie jazdili po požití alkoholu. Ako poznamenala v správe prokuratúra, rovnako ako v roku 2018, ani v roku 2019 technická vybavenosť príslušníkov Policajného zboru neumožňovala odhalenie požitia inej návykovej látky a preukázanie toho, že takýto vodič viedol motorové vozidlo v nespôsobilom stave.



V roku 2019 sa začal využívať inštitút zaistenia motorového vozidla na účely trestného konania z dôvodu predpokladaného uloženia trestu prepadnutia veci. „Keďže ide o trest, ktorý je výrazným zásahom do vlastníckych práv, nie je vylúčené, že práve táto skutočnosť v budúcnosti zastaví stúpajúci trend tejto trestnej činnosti a bude mať aj preventívny účinok," načrtla prokuratúra.



V súvislosti s ohrozením pod vplyvom návykovej látky, prípadne pri marení výkonu úradného rozhodnutia, zaistili vlani 50 motorových vozidiel. „V 37 prípadoch vyhovel súd návrhu prokurátora na uloženie trestu ich prepadnutia," dopĺňa materiál.



Ako dodala prokuratúra, pri zaisťovaní vozidla je v rámci dokazovania nevyhnutné zisťovať nielen, kto je majiteľom motorového vozidla, či vozidlo nie je v spoluvlastníctve iných osôb a či hodnota motorového vozidla je primeraná uloženiu trestu prepadnutia vozidla, ale aj, či nie sú na využívanie motorového vozidla odkázaní iní rodinní príslušníci.



Celkovo bolo za trestné činy v doprave v roku 2019 stíhaných 6974 ľudí, čo je o 446 osôb viac ako rok predtým. Odsúdili 6386 osôb. Okrem jazdy pod vplyvom alkoholu boli najčastejšími príčinami trestných činov neprimeraná rýchlosť jazdy, nevenovanie sa vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, ale aj nedanie prednosti v jazde.