GP: K výrokom politikov k neukončenej trestnej veci sa nevyjadríme

Hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová to uviedla v reakcii GP na výzvu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) opätovne začať vyšetrovanie prípadu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Bratislava 18. novembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR sa nebude vyjadrovať k výrokom a výzvam politikov v neskončenej trestnej veci, ktorá sa nachádza v štádiu trestného súdneho konania. Hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová to uviedla v reakcii GP na výzvu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) opätovne začať vyšetrovanie prípadu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Premiér na pondelkovom (17. 11.) straníckom podujatí Smeru-SD s názvom 17. november - deň rešpektu k inému názoru vyzval ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby „pod ťarchou nových okolností, ktoré sa objavili na medzinárodnej scéne, sa opätovne pozreli, čo sa v roku 2018 stalo“.

Kauza vraždy investigatívneho novinára Kuciaka sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať odznova pojednávať 26. januára 2026. Pre TASR to potvrdil právny zástupca poškodenej rodiny Kuciakovcov Peter Kubina. Spresnil, že aktuálne je vytýčených 43 termínov pojednávacích dní.

Senát ŠTS v máji 2023 oslobodil Mariana K. spod obžaloby v prípade objednávky Kuciakovej vraždy, pri ktorej zahynula aj jeho snúbenica. Najvyšší súd SR neskôr rozsudok zrušil a vrátil ŠTS z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku. Zároveň má prípad rozhodovať iný senát ŠTS.

V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
