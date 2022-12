GP: Krajská prokuratúra preveruje pre migráciu Mikulca a Hamrana

Bratislava 7. decembra (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne preveruje ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a policajného prezidenta Štefana Hamrana v súvislosti s nelegálnou migráciou. Prokuratúra koná na pokyn generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Upozornil na to Denník N, TASR to potvrdil aj hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná vec je v štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, nebudeme sa k nej ani k interným postupom v súčasnosti vyjadrovať," doplnil.



Ministerstvo vnútra (MV) SR sa voči iniciatíve dôrazne ohradzuje. "Obávame sa, že snahou v tejto iniciatíve je prekrytie iných vážnych tém a takýto druh komunikácie je príslušným skôr pre politickú opozíciu," uviedla pre TASR hovorkyňa MV Zuzana Eliášová. Doplnila, že rezort vnútra bude v tejto veci príslušným orgánom plne súčinný.



Kroky, ktoré ministerstvo vykonalo, boli podľa nej v súlade ako s medzinárodným právom, tak aj v záujme Slovenska. "Kontroly na hraničných priechodoch s Maďarskom by v pomere efektivity, nákladov a personálneho vyťaženia neboli v boji proti nelegálnej migrácii efektívne," poznamenala hovorkyňa.



Poukázala, že Mikulec od svojho nástupu komunikoval na európskej úrovni potrebu dlhodobého riešenia nelegálnej migrácie, a to ako v krajinách pôvodu, tak aj v krajinách, ktoré ležia na hlavných migračných trasách. "Od začiatku tohto roka MV reagovalo na vývoj nelegálnej migrácie, a to napriek tomu, že Úrad hraničnej a cudzineckej polície, ako aj iné zložky MV SR boli vyťažené zabezpečovaním prác v súvislosti s príchodom osôb z vojnou postihnutej Ukrajiny," skonštatovala Eliášová.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal ešte v novembri preveriť, či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc SR a ochranou SR pred nelegálnou migráciou nedošlo k trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom.