GP: ĽSNS nemá potenciál ohroziť demokraciu

Bratislava 8. augusta (TASR) - Politická strana ĽSNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto politickej strany. TASR ho poskytol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan.



GP SR konštatuje, že boli zohľadnené aj také kritériá, ako veľkosť strany, rozkol v strane, koaličný potenciál, počet poslancov v Národnej rade SR, ale aj takzvaný výtlak. "Na tejto skutočnosti nemôžu nič zmeniť ani verejne známe právoplatné odsúdenia predstaviteľov strany za skutky spáchané pred vyhlásením prvého rozsudku Najvyššieho súdu SR o zamietnutí žaloby na rozpustenie ĽSNS a právne posúdené ako 'prečiny', ktoré sú pričítateľné politickej strane. Tieto síce môžu vyvolať zrozumiteľné obavy, ale nedosahujú úroveň bezprostredného ohrozenia demokracie a ústavnosti," uviedla GP.



"Strana ĽSNS a jej aktivity, prezentácia a činnosť prešli, zvlášť po citovanom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, vývojom a v súčasnom spoločensko-politickom systéme strana už nepodáva a neprezentuje obraz o takom spoločenskom modeli, ktorý by bol v rozpore s ponímaním demokratickej spoločnosti," dodáva GP SR. Pripomenula, že po rozsudku súdu si dala strana zapísať nové stanovy, ktoré neobsahujú žiadne ciele, ktorých snahou by bolo podkopať alebo zrušiť slobodný demokratický poriadok.



Pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok na podanie žaloby na rozpustenie politickej strany Kotlebovci - ĽSNS boli analyzované podmienky vyplývajúce z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj rozsudku Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2019, ktorým bola zamietnutá žaloba generálneho prokurátora SR na rozpustenie uvedenej politickej strany.



GP tiež ozrejmila, že vzhľadom na rozsudok NS možno prihliadať len na skutočnosti, ktoré nastali po jeho právoplatnosti. "V tejto súvislosti treba poznamenať, že na prípadné podozrenia z protiprávneho konania konkrétnych osôb, o ktorých doposiaľ právoplatne nerozhodli príslušné orgány, nebolo možné prihliadať a pre prípadné podanie žaloby na rozpustenie politickej strany sú ako dôkazy nepoužiteľné," doplnila prokuratúra. Upozornila, že rozpustenie politickej strany je v demokratických podmienkach odôvodniteľné iba v prípade, ak smeruje k ochrane samotnej podstaty demokracie.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok (5. 8.) informoval, že nepodá návrh na rozpustenie ĽSNS. "Generálny prokurátor SR nateraz nezistil podmienky na podanie žaloby na rozpustenie politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko podľa paragrafu 384 a nasledujúce Správneho súdneho poriadku," uviedol Skladan.