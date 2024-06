GP: Medzi formy obchodovania s ľuďmi patrí aj sexuálne vykorisťovanie

Bratislava 30. júna (TASR) - Medzi najčastejšie formy trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi patrili za uplynulé dva roky sexuálne a pracovné vykorisťovanie a nútené sobáše. Poukázala na to Generálna prokuratúra (GP) SR v súvislosti so stretnutím prokurátorov GP s osobitnou zástupkyňou a koordinátorkou pre boj s obchodovaním s ľuďmi z OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) Kari Johnstone. Diskutovali o prípadoch obchodovania s ľuďmi stíhaných v minulých rokoch na Slovensku.



Prokuratúra eviduje v podmienkach SR pretrvávajúce trendy pri obetiach obchodovania s ľuďmi. Podľa pohlavia sú muži obeťami prevažne pracovného vykorisťovania, ženy a deti sexuálneho vykorisťovania. Na základe veku sú deti najčastejšie obeťami sexuálneho vykorisťovania a nútených sobášov a dospelé osoby pracovného vykorisťovania. Z celkového počtu 44 obetí za vlaňajší rok bolo až 21 detí, čo predstavuje takmer polovicu.



GP tiež poukázala na to, že Slovensko z hľadiska identifikovaných obetí v roku 2023 možno považovať prevažne za krajinu vnútroštátneho vykorisťovania, teda aj za cieľovú krajinu, pričom v minulosti bolo považované prevažne za zdrojovú krajinu. Z celkového počtu 44 identifikovaných obetí v minulom roku uviedlo 32 obetí ako krajinu vykorisťovania Slovensko.



Páchatelia v prípadoch trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania zneužívajú podľa GP najmä nepriaznivú finančnú situáciu obetí, častokrát aj ich drogovú závislosť. Následne ich hrozbou násilia, ako aj násilím, podávaním alkoholu či omamných a psychotropných látok nútia k výkonu sexuálnych služieb.



Len pri sexuálnom vykorisťovaní boli detegované ako prostriedky kontaktu sociálne siete, ktoré sú však vo väčšej miere využívané najmä na ponúkanie služieb obetí a lákanie klientov. Pri pracovnom vykorisťovaní prevláda v rámci náboru osobný kontakt obete a páchateľa, ktorý ponúka zlepšenie životných podmienok obetí.



"Boj proti fenoménu obchodovania s ľuďmi je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania, pričom počet detských obetí sexuálneho vykorisťovania, ktoré sú obchodované vo väčšine prípadov vlastnými rodičmi, blízkymi príbuznými alebo známymi, stúpa. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny, ale aj jednotlivci," priblížila prokurátorka GP Zuzana Király.