< sekcia Slovensko
GP podala protest pre údajné porušenie zákona pri preložení policajta
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je povinný o podanom proteste prokurátora rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR podala 25. novembra protest prokurátora proti rozhodnutiu ministra vnútra SR o nevyhovení odvolaniu policajta Petra J. proti personálnemu rozkazu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ním bol Peter J. preložený na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa GP Zuzana Drobová. Na prípad upozornili Aktuality.sk.
Drobová priblížila, že dôvodom podania protestu je namietané porušenie zákona pri rozhodovaní ministra o podanom odvolaní, keďže tento nesprávne právne aplikoval príslušné ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako aj zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. „Pretože nadriadený policajta JUDr. P. J. bol pred vydaním personálneho rozkazu o preložení na okresné riaditeľstvo Policajného zboru povinný vyžiadať súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov s uvedeným personálnym rozkazom,“ ozrejmila Drobová.
Dodala, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je povinný o podanom proteste prokurátora rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.
Aktuality.sk informovali, že bývalý šéf tímu Kuciak Peter J. sa na GP obrátil v septembri. Po tom, ako sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v jeho prípade, GP požiadal o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom.
Drobová priblížila, že dôvodom podania protestu je namietané porušenie zákona pri rozhodovaní ministra o podanom odvolaní, keďže tento nesprávne právne aplikoval príslušné ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako aj zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. „Pretože nadriadený policajta JUDr. P. J. bol pred vydaním personálneho rozkazu o preložení na okresné riaditeľstvo Policajného zboru povinný vyžiadať súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov s uvedeným personálnym rozkazom,“ ozrejmila Drobová.
Dodala, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je povinný o podanom proteste prokurátora rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.
Aktuality.sk informovali, že bývalý šéf tímu Kuciak Peter J. sa na GP obrátil v septembri. Po tom, ako sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v jeho prípade, GP požiadal o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom.