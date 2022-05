Prokurátor Kysel dostal za disciplinárne previnenie písomné pokarhanie

Bratislava 25. mája (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel je vinný zo spáchania disciplinárneho previnenia pri vybavovaní žiadosti o prepustenie exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Jozefa R. z väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Bolo mu uložené disciplinárne opatrenie písomné pokarhanie. Toto rozhodnutie disciplinárnej komisie nie je právoplatné," priblížil predseda tretej disciplinárnej komisie GP SR Kristián Kuko. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 18. mája.



Disciplinárny návrh podal generálny prokurátor Maroš Žilinka v máji 2021. Dôvodom je, že Kysel vybavoval žiadosť Jozefa R., zadržaného v rámci policajnej akcie Judáš, o prepustenie z väzby na slobodu po dobu takmer dvoch mesiacov. Žilinka to považoval za zjavné rezignovanie na zákonnú povinnosť vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene. Nestotožnil sa s tým, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to riešil pohovorom.



V prípade kauzy bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. prokurátora Kysela oslobodili. "Po späťvzatí návrhu zo strany navrhovateľa v skutku prieťahového konania vo vzťahu k žiadosti o prepustenie z väzby obvineného V. P. bolo rozhodnuté o oslobodení JUDr. P. K. spod disciplinárneho návrhu," doplnil Kuko.