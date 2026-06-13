< sekcia Slovensko
GP: Prokuratúry krajín V4 podpísali Deklaráciu o ochrane práv detí
Najvyšší predstavitelia generálnych prokuratúr sa v Tatranskej Lomnici stretli v dňoch 10. až 12. júna na 13. spoločnom rokovaní.
Autor TASR
Bratislava/Tatranská Lomnica 13. júna (TASR) - Predstavitelia generálnych prokuratúr krajín V4 podpísali v rámci spoločného stretnutia (10. - 12. 6.) v Tatranskej Lomnici Deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
„Dôležitými bodmi deklarácie sú okrem iného posilnenie právnej ochrany detí, zamedzenie sekundárnej viktimizácie, realizácia ich bezpečnosti v digitálnom priestore aj špecializované vzdelávanie prokurátorov v tejto oblasti,“ priblížila obsah dokumentu. V záujme predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí, obchodovaniu s ľuďmi a ďalším kybernetickým hrozbám podporili predstavitelia prokuratúr krajín V4 tiež odporúčanie Európskeho parlamentu ohľadom obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam bez súhlasu ich zákonných zástupcov.
„Deklarácia počíta s preventívnymi mechanizmami a evidenciou, cieľom ktorých je eliminovať prístup rizikových osôb k práci s deťmi,“ dodala Drobová. Dohoda podľa jej slov akcentuje aj sústavné prehlbovanie výmeny skúseností v rámci prokuratúr Vyšehradskej skupiny a ďalších členských štátov Európskej únie s cieľom maximalizovať účinnosť trestnoprávnej ochrany detí.
Najvyšší predstavitelia generálnych prokuratúr sa v Tatranskej Lomnici stretli v dňoch 10. až 12. júna na 13. spoločnom rokovaní. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka privítal na stretnutí najvyššiu štátnu zástupkyňu Českej republiky Lenku Bradáčovú, námestníka generálneho prokurátora Poľskej republiky Jaceka Bilewicza a zástupcu generálneho prokurátora Maďarska Barnu Miskolcziho s delegáciami.
Zástupcovia prokuratúr krajín V4 sa na stretnutí tiež podpisom zaviazali k analytickej a dátovej kooperácii, akademickej a justičnej spolupráci a opätovne deklarovali pripravenosť pokračovať v úzkej mnohostrannej spolupráci a zároveň prehlbovať priame inštitucionálne partnerstvá na bilaterálnej úrovni.
„Dôležitými bodmi deklarácie sú okrem iného posilnenie právnej ochrany detí, zamedzenie sekundárnej viktimizácie, realizácia ich bezpečnosti v digitálnom priestore aj špecializované vzdelávanie prokurátorov v tejto oblasti,“ priblížila obsah dokumentu. V záujme predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí, obchodovaniu s ľuďmi a ďalším kybernetickým hrozbám podporili predstavitelia prokuratúr krajín V4 tiež odporúčanie Európskeho parlamentu ohľadom obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam bez súhlasu ich zákonných zástupcov.
„Deklarácia počíta s preventívnymi mechanizmami a evidenciou, cieľom ktorých je eliminovať prístup rizikových osôb k práci s deťmi,“ dodala Drobová. Dohoda podľa jej slov akcentuje aj sústavné prehlbovanie výmeny skúseností v rámci prokuratúr Vyšehradskej skupiny a ďalších členských štátov Európskej únie s cieľom maximalizovať účinnosť trestnoprávnej ochrany detí.
Najvyšší predstavitelia generálnych prokuratúr sa v Tatranskej Lomnici stretli v dňoch 10. až 12. júna na 13. spoločnom rokovaní. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka privítal na stretnutí najvyššiu štátnu zástupkyňu Českej republiky Lenku Bradáčovú, námestníka generálneho prokurátora Poľskej republiky Jaceka Bilewicza a zástupcu generálneho prokurátora Maďarska Barnu Miskolcziho s delegáciami.
Zástupcovia prokuratúr krajín V4 sa na stretnutí tiež podpisom zaviazali k analytickej a dátovej kooperácii, akademickej a justičnej spolupráci a opätovne deklarovali pripravenosť pokračovať v úzkej mnohostrannej spolupráci a zároveň prehlbovať priame inštitucionálne partnerstvá na bilaterálnej úrovni.