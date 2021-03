GP: Rozhodnutia OČTK v kauze údajného únosu Vietnamca boli správne

Bratislava 5. marca (TASR) - Rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v kauze údajného únosu Vietnamca boli správne a zákonné. TASR to potvrdila hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová s tým, že žiadna relevantná skutočnosť neodôvodňuje vedomú participáciu občanov SR na únose vietnamského občana.



Generálna prokuratúra potvrdila záver uznesenia vyšetrovateľa Sekcie kontroly a inšpekčnej služby (SKIS) z roku 2018, ktorým bola odmietnutá časť trestných oznámení podávateľov vo veci podozrenia z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej (úmyselnej) participácii občanov Slovenskej republiky na únose vietnamského občana, spočívajúcej v poskytnutí vládneho lietadla vietnamskej delegácii,“ spresnila Tökölyová.



Tiež potvrdila zákonnosť nadväzujúceho uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave z novembra 2018, ktorým boli zamietnuté sťažnosti oznamovateľov.



Hovorkyňa doplnila, že k záveru o vedomej participácii občanov SR na únose vietnamského občana na základe vykonaného dokazovania nedospeli ani nemecké súdy, ktoré právoplatne rozhodli o odsúdení jedného obžalovaného vietnamského občana.



Podotkla, že naďalej pokračuje trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody, v ktorej výkon dozoru vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.