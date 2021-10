Kajetánovi K. zaistili majetok, potvrdila Generálna prokuratúra SR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Bývalému šéfovi Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetánovi K. zaistili majetok. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová, upozornil na to denník Sme.



"Je možné potvrdiť, že Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR v priebehu vyšetrovania zaistil obvinenému K. K. majetok v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku," povedala hovorkyňa.



Bývalého šéfa SŠHR SR prepustili tento týždeň z väzby, v ktorej bol od vlaňajšieho apríla. Vyšetrovanie podľa prokuratúry nie je možné ukončiť, lebo sú stále realizované procesné úkony, ktorými však nemožno odôvodniť ďalšie predĺženie väzby.



Trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala Národná kriminálna agentúra v marci 2020. Kajetán K. odmietol obvinenia súvisiace so zmluvami SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.