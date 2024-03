Generálna prokuratúra eviduje podnet týkajúci sa zmeny vedenia SIS

Bratislava 11. marca (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje podnet, ktorý podali poslanci Národnej rady SR za PS v súvislosti so zmenou vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS).



"Predmetný podnet bol na Generálnej prokuratúre SR zaevidovaný, pričom o ňom bude v zákonnej lehote rozhodnuté zákonným spôsobom," uviedla pre TASR hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.



Poslanci za PS sa v pondelok obrátili na GP, aby preskúmala zákonnosť doplnenia štatútu SIS v súvislosti so zmenou vedenia tajnej služby. Hnutie sa obrátilo aj na SIS, vyzvala ju na odtajnenie mechanizmu, ktorým sa Pavol Gašpar dostal do vedenia služby.