GP: Meniť postavenie prokuratúry cez pozmeňujúci návrh je neprípustné

Bratislava 3. decembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR považuje za neprípustné meniť jej ústavné postavenie cez pozmeňujúci návrh poslancov. Vyzýva poslancov, aby návrh Alojza Baránika (SaS) o novej definícii prokuratúry, ktorý chce presadiť cez novelu Ústavy SR, neschválili.



"Takýto zásah nemožno charakterizovať inak ako prejav svojvôle, ako zneužitie zákonodarnej iniciatívy poslancov Národnej rady SR," píše sa v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová. GP poukazuje na to, že návrh predstavuje vážny zásah do ústavného postavenia prokuratúry v systéme štátnych orgánov a do ústavného systému SR.



Pripomína, že zásadná zmena postavenia a pôsobnosti prokuratúry nebola predmetom žiadneho pripomienkového konania či odbornej diskusie, ani ju nikto nekonzultoval s GP SR. "V právnom štáte je neprípustné pozmeňujúcim návrhom uplatneným až v II. čítaní v pléne Národnej rady SR na návrh skupiny 20 poslancov meniť ústavné postavenie akéhokoľvek štátneho orgánu," konštatuje sa v stanovisku.



Navrhovaná zmena Ústavy SR vytvára podľa GP SR z prokuratúry štátne zastupiteľstvo, teda ustanovuje kontrolu vlády nad jej činnosťou. Preto nevylučuje, že v nasledujúcom období v legislatívnom procese znovu objavia snahy o ovládnutie prokuratúry. Zmenu považuje za nesystémovú a upozorňuje, že ak by platila od nového roka, osobitné zákony týkajúce sa postavenia a pôsobnosti prokuratúry a prokurátorov sa dostanú do priameho rozporu s Ústavou SR.



GP SR upozorňuje aj na možnosť, že by od januára 2021 do prijatia novej zákonnej úpravy vznikli vážne pochybnosti o oprávnenosti prokurátorov vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ako aj doterajšie oprávnenia prokurátorov v ďalších oblastiach prokurátorských činností. "Jednoducho, nastane chaos v otázkach, aké právomoci a v akých oblastiach majú prokurátori," dopĺňa sa v stanovisku.



Baránik chce riešiť novú definíciu prokuratúry cez pozmeňujúci návrh k novele Ústavy SR. V ňom navrhuje, aby verejnú kontrolou nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda, alebo v jej mene člen vlády.