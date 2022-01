Generálna prokuratúra SR odmieta návrh obrannej dohody s USA

Bratislava 4. januára (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní 35 zásadných pripomienok k návrhu dohody o obrannej spolupráci SR s USA, pre ktoré návrh odmieta ako celok. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.



Mimoparlamentná SNS ocenila stanovisko GP SR. V minulom volebnom období podpisu takejto zmluvy zabránila. Verí, že materiál bude stiahnutý. "Táto zmluva je protiústavná, v rozpore s medzinárodnými predpismi a nie je na jej podpis žiaden dôvod. Slovensko má historickú skúsenosť s prítomnosťou cudzích ozbrojených síl, preto nikdy nemôžu byť na našom území dlhodobo cudzie ozbrojené sily, ktoré budú mať svoju jurisdikciu a budú si tu robiť, čo chcú," uviedla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR s USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



Dohoda má tiež umožniť čerpať finančné prostriedky v prospech Ozbrojených síl SR. Akákoľvek infraštruktúra, ktorú postavia zo zdrojov USA, bude majetkom SR. Americké ozbrojené sily ju môžu využívať, dokedy budú potrebovať. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) deklaroval, že dokument plne rešpektuje suverenitu SR. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu dohody sa končí v utorok.



Rokovania o dohode o obrannej spolupráci s USA začala ešte predchádzajúca vláda. Rezort obrany na čele s Petrom Gajdošom (SNS) vtedy rozhodol, že sa na nich nebude zúčastňovať. Tvrdil, že prijatie dohody by ohrozilo suverenitu Slovenska. Pokračovať v rokovaniach malo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na úrovni rámcovej dohody.