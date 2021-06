GP SR prijala trestné oznámenie v prípade bratislavských poslancov

Bratislava 3. júna (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR prijala trestné oznámenie v prípade bratislavských komunálnych poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej, Tomáša Korčeka, Radoslava Olekšáka, ktorých spája kauza podozrivých koronadotácií. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



"Predmetné trestné oznámenie bolo na GP SR prijaté. Po zaevidovaní bude pridelené prokurátorovi, ktorý po oboznámení sa s ním rozhodne o ďalšom zákonnom postupe," spresnila hovorkyňa.



O podaní trestného oznámenia v stredu (2. 6.) informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že jeho rezort zároveň spustí intenzívnejšiu kontrolu vyplatenej štátnej pandemickej pomoci nájomcom.



Deklaroval, že každý jeden takýto prípad kontrolujú a trestným oznámením to skončí všade tam, kde je na to dôvod. Toto trestné oznámenie podľa ministra zrejme teda nebude jediné.



Žiadateľov upozornil na nulovú toleranciu a tých, ktorí požiadali o pomoc v rozpore s pravidlami a od štátu ju dostali, vyzval, aby peniaze vrátili. Od začiatku júla podľa Sulíka môže k niektorým prísť kontrola.



Jednotliví poslanci vo svojich reakciách pre TASR uviedli, že buď dotácie vrátili, alebo podozrenia odmietajú či svoju účasť na štátnej pomoci považujú za zbytočnú chybu. Na kauzu upozornila nezisková organizácia Transparency International Slovensko.