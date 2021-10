GP SR: Vo väzbe zomrel Pavol D. obvinený z drogovej trestnej činnosti

Bratislava 14. októbra (TASR) - Pavol D., obvinený z drogovej trestnej činnosti a účasti v zločineckej skupine, zomrel vo väzbe. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibora Skladana. Upozornili na to tvnoviny.sk. Úmrtie potvrdil aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).



„Okolnosti úmrtia obvineného P. D. bližšie komentovať nebudeme, nakoľko sú predmetom vyšetrovania, v ktorom vykonáva dozor Okresná prokuratúra Trenčín," uviedol pre TASR Skladan.



"Dňa 12. októbra 2021 došlo v dopoludňajších hodinách k náhlemu úmrtiu 55-ročnej väznenej osoby, ktorej po nástupe do výkonu väzby boli diagnostikované rôzne chronické ochorenia. O udalosti boli vyrozumení blízki príbuzní, vecne a miestne príslušná zložka Policajného zboru a dozorový prokurátor," uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



Jednoznačná príčina úmrtia bude podľa ZVJS identifikovaná po vykonaní patologicko-anatomickej pitvy. "Keďže aktuálne vo veci prebieha šetrenie, nebudeme sa bližšie k danej udalosti vyjadrovať," dodala hovorkyňa.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodol o väzbe pre Pavla D. a ďalších piatich spoluobvinených koncom septembra. Celkovo bolo v rámci protidrogovej akcie Národnej kriminálnej agentúry obvinených 15 ľudí. Skupina mala pôsobiť na území Bratislavského a Trnavského kraja minimálne od roku 2012.