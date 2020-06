GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násilia

Bratislava 2. júna (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní vedených pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby, keď ich nárast, ako aj nárast počtu oznamovateľov domáceho násilia zaznamenala počas uvoľňovania opatrení súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia COVID-19. Pre TASR to uviedla prokurátorka trestného odboru GP SR Barbora Hubertová. Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie zvýšil o 49 percent. Stúpajúci trend sa odzrkadlil aj v počte vznesených obvinení pre tento trestný čin, a to až o 47 percent.



"Za najdôležitejšie obdobie je možné považovať mesiace marec a apríl. Vtedy platili najprísnejšie opatrenia, medzi ktoré patrili domáca izolácia, minimalizovanie sociálnych kontaktov, zatvorenie škôl a školských zariadení, obmedzenie fungovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To všetko malo za následok, že klesol počet oznamovateľov domáceho násilia o takmer štvrtinu," vysvetlila Hubertová. Ako spresnila, uvedený pokles bolo možné pripísať náhlemu vzniku mimoriadnej situácie, v rámci ktorej rodiny zostali zatvorené doma pri stálej prítomnosti násilníka a pri sťažených možnostiach kontaktovať zodpovedné orgány.



Z oznámených trestných vecí GP SR spomína Hubertová prípad, v ktorom vykonáva dozor prokurátor Okresnej prokuratúry Rožňava. Konanie obvineného pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby vyvrcholilo práve v mesiaci apríl 2020. "Obvinený mal najskôr porozbíjať zariadenie domácnosti a následne fyzicky zaútočiť na manželku, pri ktorej jej spôsobil zranenie chrbta, pričom pri útoku ťažko zranil aj syna, ktorý matku bránil," konkretizovala prokurátorka.



Prokuratúra i v čase mimoriadnej situácie zabezpečila prostredníctvom elektronickej i telefonickej linky urýchlené konanie o oznamovaných skutočnostiach v záujme ochrany života a zdravia týranej osoby. "Pri zistení uvedeného poklesu boli prokurátorkou, špecialistkou GP SR, začiatkom apríla 2020 vykonané viaceré opatrenia v záujme zvýšenia povedomia verejnosti o problematike domáceho násilia s osobitným zameraním sa na detské obete a seniorov. Predstavili sme možnosti, ktoré takéto obete môžu využiť v čase mimoriadnej situácie, respektíve osoby, ktoré mali podozrenie z páchania domáceho násilia," doplnil pre TASR generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár.



Podľa jeho slov po týchto krokoch preventívnej medializácie zaznamenala prokuratúra najmä v mesiaci apríl výrazný nárast oznamovateľom tejto trestnej činnosti na linke pre týrané osoby, ktoré zriadila prokuratúra a zvýšil sa aj počet emailových podaní.