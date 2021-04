Ženy sa dopúšťajú domáceho násilia najmä na vlastných deťoch

Bratislava 18. apríla (TASR) - Najčastejším páchateľom týrania blízkej a zverenej osoby v roku 2020 bol muž vo veku 31 až 40 rokov, nasledovaný mužom vo veku 41 až 50 rokov. V roku 2020 aj v tomto roku stúpla a stúpa aj štatistika žien – páchateliek domáceho násilia. TASR o tom informovala prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR Barbora Hubertová, ktorá je poverená vedením oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality.



"Kým v minulých rokoch sa štatistika žien - páchateliek štandardne pohybovala na úrovni desiatich percent, v roku 2020 to bolo už 16 percent a tento rok za prvé dva mesiace sa blíži k 20 percentám. Tento nárast je dosť významný a skokový, pretože nám štatistika žien rastie od roku 2014, ale nie až takto skokovo," povedala Hubertová.



Nárast podľa prokurátorky určite môže súvisieť s pandémiou, so stratou zamestnania, príjmu, sociálnych istôt i alkoholizmom. Narástol aj počet recidivistov, čiže osôb, ktoré opakovane páchajú trestnú činnosť. "Ženy sa najčastejšie dopúšťajú domáceho násilia na vlastných deťoch a rodičoch. Na rozdiel od mužov nejde pri trestných činoch o partnerský vzťah. Správanie muža počas domáceho násilia je skôr zamerané na partnerku alebo voči rodičom. Ak sa týka rodičov, ide skôr o staršieho muža, ktorý je rozvedený a zostal sám bývať so svojou matkou dôchodkyňou, čo je dosť častý príklad," priblížila.



GP SR sa zamerala aj konkrétnejšie štatistiky, napríklad pomer vekových skupín na páchaní tejto trestnej činnosti, čiže kto je najčastejší páchateľ alebo aj najčastejšou obeťou. Zároveň, či narástol podiel páchania tejto trestnej činnosti po požití alkoholu. "To už prichádzame takmer k polovici trestných činov, čo tvorilo kedysi približne tretinu," dodala.



GP SR v minulom roku zaevidovala viac ako 480 trestných činov súvisiacich s domácim násilím a odstíhala 440 prípadov.