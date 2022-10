Žilinka odsúdil akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti

Bratislava 13. októbra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zásadne odsudzuje akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti, a to voči komukoľvek. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti so streľbou v Bratislave.



Streľba na Zámockej ulici si vyžiadala dve obete a jednu zranenú osobu. Pravdepodobným motívom bola podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie.