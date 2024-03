Zrušili obvinenie exriaditeľovi SIS a šéfovi NBÚ v kauze Rozuzlenie

Bratislava 21. marca (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi P. a šéfovi Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romanovi K. v kauze Rozuzlenie. TASR to potvrdil advokát Ondrej Urban. Upozornil na to portál Aktuality.sk.



"V celom rozsahu, ako je skutok jeden a dva vo vzťahu k Vladimírovi P., bolo zrušené obvinenie. To znamená, že bol obvinený nezákonne. Bude si voči štátu uplatňovať nárok na náhradu škody," priblížil právny zástupca exšéfa SIS Urban.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Rozuzlenie obvinila vlani v auguste viacero osôb. Obvinenie sa týkalo zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.