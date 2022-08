GP: V konaní o sťažnostiach v kauze Súmrak došlo k prieťahom

Bratislava 1. augusta (TASR) - V konaní o sťažnostiach obvinených v kauze Súmrak, kde figuruje aj expremiér a líder Smeru-SD Robert Fico, proti uzneseniu o vznesení obvinenia došlo k neodôvodneným prieťahom. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka preto uložil povinnosť o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) napriek splneniu zákonných podmienok nepredložil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vykonávajúcemu vo veci dozor vyšetrovací spis spolu so sťažnosťami obvinených, ktoré boli riadne odôvodnené k 16. máju 2022, bezodkladne, ale až prípisom zo dňa 15. júna 2022," ozrejmil Skladan s tým, že doručené boli ÚŠP 21. júna. Ako ďalej uviedol, postupom vyšetrovateľa prišlo k prieťahu v konaní v dĺžke 29 kalendárnych dní, z toho 21 pracovných.



Dozorový prokurátor ÚŠP, ktorý dal na vydanie uznesenia o vznesení obvinenia súhlas, bol povinný predložiť sťažnosti obvinených nadriadenému prokurátorovi - zástupcovi špeciálneho prokurátora. "Hoci mu v tom nič nebránilo, urobil tak až dňa 18. júla 2022, po tom, ako mu boli dňa 13. júla 2022 doručené žiadosti obvinených o preskúmanie postupu pri rozhodovaní o sťažnostiach," podotkli z GP SR. Toto konanie spôsobilo prieťah v dĺžke 26 kalendárnych dní, z toho 17 pracovných.



V postupe prokurátora povereného výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Žilinka prieťahy nezistil. Súčasne dospel k záveru, že "obdobie od podania sťažností do doručenia odôvodnenia sťažností vyšetrovateľovi PZ nemožno pripísať na ťarchu orgánov činných v trestnom konaní a považovať ich ako prieťah v konaní, keďže išlo o obdobie, počas ktorého bolo realizované právo obvinených kvalifikovane svoje sťažnosti odôvodniť".



Na základe zistení generálny prokurátor SR uložil povinnosť o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť a "špeciálnemu prokurátorovi prijať účinné opatrenia, aby v budúcnosti k obdobným porušeniam zákona nedochádzalo". Skladan ďalej podotkol, že predmetom preskúmania nebola zákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v apríli v rámci kauzy Súmrak obvinil expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade obvinili aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a policajného exprezidenta Tibora G.