V prípade streľby na medveďa pri Sučanoch vedú trestné stíhanie

Bratislava 26. júla (TASR) - V prípade streľby na medveďa, ku ktorej prišlo na tankovej ceste pri Sučanoch v okrese Martin, je vedené trestné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. Medveď napadol muža, ktorý bol na prechádzke so psom. Prípad dozoruje prokurátor GP SR, špecialista na trestnú činnosť proti životnému prostrediu.



"Keďže si prokuratúra uvedomuje váhu oboch strán - na jednej strane zákonnú ochranu chránených živočíchov, zároveň však dôležitosť ochrany ľudského života a zdravia, citlivo zvažuje všetky aspekty prípadu," priblížila hovorkyňa. Trestné stíhanie bolo vyšetrovateľom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Žilina začaté pre prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov.



Hovorkyňa ďalej uviedla, že špecialista GP SR vykonáva v tejto trestnej veci dohľad nad zákonnosťou vedenia trestného stíhania zo strany orgánov činných v trestnom konaní, a to osobitne so zameraním, či po riadnom zistení a ustálení skutkového stavu veci bude možné v danom prípade konštatovať existenciu okolností vylučujúcich protiprávnosť činu v zmysle ustanovení Trestného zákona.



K usmrteniu medveďa prišlo v piatok 14. júla. Napadnutý muž na medveďa viackrát vystrelil z legálne držanej pištole.