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Žilinka:Vo veci tragédie v Gelnici sa zistili závažné porušenia zákona
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 7. júla (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka v stanovisku GP SR. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. GP tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Zistené závažné pochybenia v prípade sú podľa Žilinku takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať. „Preto bolo krajskej prokurátorke v Košiciach uložené prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. O vážnych zisteniach bude informovaná aj prezidentka Policajného zboru,“ zdôraznil.
Generálna prokuratúra preskúmala vec Tomáša V., ktorému ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a zároveň mu uložil ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou. „Po preskúmaní veci treba konštatovať, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia,“ vyhlásil Žilinka
Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli podľa GP nesprávne vyhodnotené. „Poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky - spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia,“ skonštatoval generálny prokurátor.
Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. „Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“ zdôraznil. Riadne vedenie trestného stíhania by našlo podľa GP svoje vyjadrenie aj v rozhodnutí o uložených sankciách, ktoré by zodpovedali faktu, že v danom prípade išlo o konanie z kategórie domáceho násilia.
GP tiež zistila, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania, hoci išlo zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. „Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra. Zo strany vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry nebola náležite vykonávaná kontrolná činnosť,“ skonštatoval Žilinka.
Policajná prezidenta Jana Maškarová minulý týždeň informovala o výsledkoch kontroly postupu polície v súvislosti s tragédiou v Gelnici. Výsledky podľa nej potvrdili, že príslušníci Policajného zboru (PZ) postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Dodala tiež, že zo strany príslušníkov PZ, ktorí sa prípadom zaoberali, nedošlo k porušeniu služobných povinností ani právnych predpisov.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.
Zistené závažné pochybenia v prípade sú podľa Žilinku takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať. „Preto bolo krajskej prokurátorke v Košiciach uložené prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. O vážnych zisteniach bude informovaná aj prezidentka Policajného zboru,“ zdôraznil.
Generálna prokuratúra preskúmala vec Tomáša V., ktorému ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a zároveň mu uložil ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou. „Po preskúmaní veci treba konštatovať, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia,“ vyhlásil Žilinka
Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli podľa GP nesprávne vyhodnotené. „Poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky - spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia,“ skonštatoval generálny prokurátor.
Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. „Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“ zdôraznil. Riadne vedenie trestného stíhania by našlo podľa GP svoje vyjadrenie aj v rozhodnutí o uložených sankciách, ktoré by zodpovedali faktu, že v danom prípade išlo o konanie z kategórie domáceho násilia.
GP tiež zistila, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania, hoci išlo zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. „Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra. Zo strany vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry nebola náležite vykonávaná kontrolná činnosť,“ skonštatoval Žilinka.
Policajná prezidenta Jana Maškarová minulý týždeň informovala o výsledkoch kontroly postupu polície v súvislosti s tragédiou v Gelnici. Výsledky podľa nej potvrdili, že príslušníci Policajného zboru (PZ) postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Dodala tiež, že zo strany príslušníkov PZ, ktorí sa prípadom zaoberali, nedošlo k porušeniu služobných povinností ani právnych predpisov.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.