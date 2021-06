GP: Voči Dušanovi K. sa môže začať stíhanie v piatich veciach

Bratislava 16. júna (TASR) – Voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. by sa mohlo začať trestné stíhanie za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v piatich veciach, ktoré dozoroval. Ďalšie štyri sú predmetom posudzovania. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku preskúmavali 64 trestných vecí, v ktorých vykonával Dušan K. dozor.



„Zistenia v piatich trestných veciach v súvislosti s výkonom prokurátorských činností opodstatňujú potrebu začatia trestného stíhania za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V štyroch trestných veciach bol Úradom špeciálnej prokuratúry zistený postup špeciálneho prokurátora, ktorý je predmetom posudzovania v kontexte s inými trestnými vecami realizovanými Úradom špeciálnej prokuratúry,“ spresnil Skladan. Dodal, že trestné veci boli preskúmané trestným odborom GP SR a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



„V 38 trestných veciach neboli zistené žiadne pochybenia. V dvoch trestných veciach boli zistené nedostatky, ktoré nemali vplyv na práva subjektov trestného konania a na zákonnosť konečného rozhodnutia. V dvoch trestných veciach boli zistené zásadné pochybenia, avšak použitie mimoriadneho opravného prostriedku pre uplynutie zákonných lehôt je vylúčené,“ doplnil Skladan s tým, že v jednej trestnej veci bývalý špeciálny prokurátor opomenul rozhodnúť o jednom zo spoluobvinených, ktorého trestné stíhanie bolo na základe tohto zistenia prokurátora ÚŠP zastavené. V 12 neskončených trestných veciach boli zistené prieťahy v konaní.



„Na základe pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky budú predmetom ďalšieho preskúmania aj trestné veci, v ktorých konal bývalý špeciálny prokurátor a v ktorých došlo k zrušeniu vznesenia obvinenia alebo bolo skončené trestné konanie bez vznesenia obvinenia,“ dodal Skladan.



Prokurátor ÚŠP podal na súd obžalobu na Dušana K. obvineného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalších trestných činov 20. apríla. Dušana K. zadržali a obvinili v októbri 2020. Svojej funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal krátko po obvinení.



Koncom marca Dušana K. obvinili v novej trestnej veci, a to z prijímania úplatku. Dušan K. mal prijať úplatok vo výške 50.000 eur od podnikateľa Petra K. Úplatok sa týka trestnej veci bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Jozefa R.