GP:Čiastkové informácie môžu zmariť vyšetrovanie atentátu na premiéra

Bratislava 10. októbra (TASR) - Čiastkové informácie o vyšetrovaní atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) by mohli zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci, preto bližšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť. Uviedla to Generálna prokuratúra (GP) SR v reakcii na medializované informácie o uznesení Najvyššieho súdu (NS) SR o väzbe pre obvineného Juraja C., v ktorom konštatuje, že zatiaľ nemožno jednoznačne hovoriť o terorizme.uviedla hovorkyňa GP Zuzana Drobová.Portál Aktuality.sk v stredu (9. 10.) informoval o uznesení NS SR, týkajúcom sa väzby pre Juraja C., obvineného z atentátu na premiéra. V uznesení mal NS spochybniť, že čin bol teroristický, čím nesúhlasí s prokuratúrou. Tá mala svoje tvrdenia oprieť o listy obvineného svojej manželke, v ktorých mal tvrdiť, že útok na Fica bol motivovaný nesúhlasom s vládnou politikou, pričom prokurátorka parafrázovala, že jeho cieľom bolo znefunkčniť vládu. Ako portál ďalej uvádza, NS konštatuje, že takéto dôkazy nateraz v potrebnom rozsahu zabezpečené neboli, a teda zatiaľ nemožno jednoznačne hovoriť o terorizme.