Grand Prix 31.ročníka MFHF získala snímka Ephemeral od Alastaira Leeho

Poprad 15. októbra (TASR) - Grand Prix 31. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF), ktorý v nedeľu vyvrcholil v Poprade, získala sníma Ephemeral z anglickej produkcie režiséra Alastaira Leeho. Informovala o tom na tlačovej konferencii odborná porota v zložení Michael Dillon, Aldo Audisio a Daniel Burlac. Porotcovia vyberali spomedzi 56 súťažných filmov z 15 krajín sveta.



Grand Prix pred 31 rokmi získal práve Dillon, tentoraz prišiel z Austrálie do Popradu v úlohe porotcu. "Predpokladal som, že pandémia mohla narušiť filmovanie, zrejme však práve, naopak, pomohla k natočeniu dobrých snímok a rozhodovanie tak bolo pomerne náročné," skonštatoval. Najlepšia snímka festivalu podľa neho dokáže ľudí dramaticky vtiahnuť do deja a práve tým bola výnimočná. Je zároveň poctou škótskemu lezeniu.



Cenu poroty získala snímka Priekopníci z talianskej produkcie režiséra Alessandra Beltrameho, v ktorej sa podľa poroty prelína minulosť i súčasnosť a zároveň film pripomína divákovi lásku k horám a ich výzvam. Cenu za mier a ľudskosť získal film Reel Rock 17: Vytrvalé lezenie od trojice režisérov z USA. "Vo svete je veľmi veľa násilia a málo porozumenia pre mier. Tento film ukazuje, že aj vďaka lezeniu sa dá prelomiť toto nastavenie ľudstva," zdôvodnil ocenenie Burlac.



Cenu za inšpiratívne dobrodružstvo putovala do rúk slovenského režiséra Pavla Barabáša za Veľký kaňon. Najlepším krátkym filmom bola Rozprávka o tak trochu inej princeznej Martina Bernarda z Českej republiky. Ocenenie za expedíciu získala snímka Jötnar, lezenie medzi ľadovými obrami z talianskej produkcie, ktorú režíroval Lukas Kusstatscher. Tento film najviac zaujal aj divákov festivalu.



Čestné uznanie získali Rasťo Hatiar za film Slovak Direct, Martin Dvořáček za Štít Maličký a trojicu uzatvára Pod povrchom od režiséra Alexa Lopeza. Audisio, ktorý bol súčasťou poroty aj na prvom ročníku festivalu, zdôraznil, že zoznam ocenených filmov je spoločným rozhodnutím všetkých troch porotcov.



Riaditeľku festivalu Máriu Hámorovú teší fakt, že porota ocenila aj dvoch slovenských filmárov. "V tvrdej konkurencii obstáli na výbornú, myslím si, že je to veľký úspech. Kvalita filmov ide hore ruka v ruke s technickými možnosťami a filmári stále objavujú nové témy," zhodnotila.