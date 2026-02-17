< sekcia Slovensko
Grantový program Športuj aj Ty! podporí organizácie venujúce sa deťom
Žiadosti o podporu je možné predložiť elektronicky do 16. marca.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Nadácia SPP vyhlasuje ďalší ročník grantového programu „Športuj aj Ty!“, v rámci ktorého rozdelí 200.000 eur na podporu pohybu a športu detí naprieč Slovenskom. Cieľom je podpora zdravého životného štýlu, sprístupnenie športových a rekreačných aktivít, ako aj podpora športových podujatí v regiónoch. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur. Organizácie môžu svoje projekty predkladať elektronicky do 16. marca 2026.
Program je určený organizáciám, ktoré pracujú s deťmi a mládežou vo veku šesť až 18 rokov a deťmi a mládežou so zdravotným znevýhodnením vo veku šesť až 26 rokov, pričom im vytvárajú podmienky na pravidelný pohyb - od tréningov a sústredení až po turnaje či lokálne športové stretnutia.
„Šport nie je len o medailách a plných tribúnach. Je najmä o pohybe, radosti a zdravých návykoch, ktoré si deti nesú do života. Práve preto chceme podporovať športové kluby a aktivity, ktoré majú obrovskú hodnotu ako pre deti, tak aj pre rodiny a regióny. Keď im vytvoríme dobré podmienky, športovci sa môžu sústrediť na výkon - a tréneri na to, čo je najdôležitejšie: viesť deti k pohybu,“ uviedla správkyňa nadácie Zlatica Vargová.
