Grantový program Ukáž sa! vrcholí, o víťazovi rozhodne verejnosť

FINALISTI UKÁŽ SA!:

Jednotlivci:



Patrícia Tajcnárová (boby), Tomáš Tohol (freestyle bmx), Martin Maťko (biatlon, bežecké lyžovanie), Dávid Horeličan (parkour), Hana Čermáková (krasokorčuľovanie), Tereza Nemcová (atletika), Lea Slobodová (športové lezenie), Šimon Dubravík (triatlon), Sophia Polák (zjazdové lyžovanie), Damián Rebro (street workout), Michal Tatarko (zjazdové lyžovanie), Kiara Žabková (tenis), Kristína Svrčková (plávanie, triatlon), Lucia Mikušová (fitnes), Ema Zvarová (biatlon)



Kolektívy:



Červená hviezda Košice (vodné pólo), Športová škola karate Bratislava (karate), HMHK bauska, Vranov nad Topľou (hokejbal), Adamovci (biatlon, bežecké lyžovanie), Judo Club Slávia STU (džudo), PROefekt team (cyklistika), HK Spiš Indians Levoča (ľadový hokej), Black Tiger Taekwondo Snina (taekwondo), Lollipops by RDS (tanec), Ruža girls (basketbal 3x3)

Bratislava 6. septembra (TASR) – Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru tento rok spustila už šiesty ročník grantového programu Ukáž sa!, v ktorom mladým športovým talentom prerozdelí celkovo 34 000 eur.V pondelok sa začala záverečná časť programu – internetové hlasovanie verejnosti, v ktorom sa rozhodne o tom, kto získa najvyšší finančný grant. Do záverečného kola postúpilo 25 finalistov, z toho šestnásť jednotlivcov a deväť športových kolektívov.Na sociálnych sieťach sú čoraz aktívnejší aj športovci, ktorým schopnosť zaujať môže priniesť pozornosť verejnosti i zaujímavé ponuky zo strany sponzorov. Úlohou mladých Slovákov preto bolo v predošlých mesiacoch odprezentovať svoj športový talent na Instagrame a vytvoriť aj kreatívny obsah na svojom profile.uviedla v tlačovej správe riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana Vodáčková.Spomedzi súťažiacich vyberala finalistov správna rada Nadácie SOŠV, ktorej členkou je aj olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková. Cieľom grantového programu je podporovať mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a zároveň pomôcť pri eliminácii sociálnych rozdielov. Správna rada Nadácie SOŠV pri posudzovaní žiadostí preto významne prihliadala aj na tieto skutočnosti.informovala Vodáčková.Finalisti o čo najvyšší počet hlasov bojujú až do 19. septembra. Verejnosť má možnosť hlasovať a určiť výsledky prostredníctvom webu olympic.sk. Športovec, ktorý dostane najviac hlasov, získa na od Nadácie SOŠV finančný grant vo výške 4000 eur. Suma sa postupne bude znižovať. Finalista na 2. mieste si odnesie 3000 eur a na 3. mieste 2500 eur. Štvrté až 25. miesto získa grant od 2250 eur do 500 eur.