Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporí 231 projektov

Bratislava 16. februára (TASR) - V tohtoročnom grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame prerozdelia 170.000 eur medzi 231 verejnoprospešných projektov. Informovala o tom Michaela Lehotská, zástupkyňa obchodného reťazca, ktoré grantový program organizuje.



"V jeho 12. edícii odovzdala verejnosť viac ako tri milióny žetónov, symbolizujúcich podporu konkrétnym projektom," dodala CSR manažérka Tesca. Priblížila, že najviac hlasov získali projekty z oblasti zdravia, športu, kultúry a rozvoja komunitného života.



Ostatná edícia grantového programu sa realizovala od 16. januára do 12. februára 2023 vo všetkých 157 predajniach reťazca na Slovensku.



Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.