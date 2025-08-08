< sekcia Slovensko
Grape otvára svoje brány, okrem hudobníkov privíta aj športovcov
Témou 14. ročníka hudobného festivalu je Šport. Návštevníkov dvojdňového podujatia tak čaká nielen hudobný, ale aj autentický športový zážitok, ktorý ich má inšpirovať k pohybu.
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 8. augusta (TASR) - Na trenčianskom letisku sa v piatok oficiálne začína festival Grape. Na deviatich pódiách zahrá mnoho svetových i domácich interpretov. Hlavnými hviezdami sú francúzska elektronická dvojica Justice, austrálska elktropopová kapela Empire of the Sun, britská indie-rocková skupina The Kooks, americký Two Feet či Caribou z Kanady. Z domácich interpretov vystúpia skupiny Para, Billy Barman, Fallgrapp, Bad Karma Boy či Medial Banana. Špeciálny koncert pripravený k 35. výročiu svojho založenia odohrá kapela Hex.
Témou 14. ročníka hudobného festivalu je Šport. Návštevníkov dvojdňového podujatia tak čaká nielen hudobný, ale aj autentický športový zážitok, ktorý ich má inšpirovať k pohybu. Prekvapenie bude čakať fanúšikov festivalu už pri vstupe. „Každý rok máme na festivale nejakú vstupnú bránu, tento rok to naši architekti poňali trošku inak. Na mieste, kde bola brána, bude štadión,“ avizuje za organizačný tím Ján Trstenský plnohodnotnú športovú zónu, v ktorej návštevníci nájdu beachvolejbalové kurty, streetbalové ihrisko či ukážky amerického futbalu a flag futbalu.
Festivalový štadión s hracou plochou a kapacitou vyše 600 miest na sedenie bude hlavným bodom športového diania. Na pravé piatkové poludnie sa v ňom odohrá aj otvárací ceremoniál festivalu, symbolické zapálenie olympijského ohňa. Štadión bude tiež dejiskom turnajov vo florbale, vybíjanej či futbale. „Tento rok chceme na festivale Grape donútiť ľudí, aby začali trošku športovať,“ hovorí za organizátorov Juraj Podmanický.
Festivalový tím na aktuálnom ročníku začal spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom. Tohtoročný Grape tak okrem hudobných hviezd privíta aj silnú zostavu športových osobností. Medzi nimi sú i olympijskí víťazi - atlét Matej Tóth a strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, olympijská medailistka v streľbe Danka Hrbeková, triatlonista Richard Varga, snowboardistky Baša Števulová a Klaudia Medlová či hokejisti Martin Fehérváry, Adam Sýkora a Dominik Graňák alebo cyklisti Martin a Peter Velitsovci.
Športové hviezdy budú súčasťou diskusií o ich úspešných kariérach, ale niektorí športovci sa tiež zapoja do súťaží s návštevníkmi festivalu. Tých podľa organizátorov čaká vo festivalovom areáli napríklad aj súťaž Nájdi si svojho olympionika. Novinkou festivalu s tohtoročnou športovou témou sú tiež módne prehliadky spojené aj s interpretmi a tanečníkmi.
