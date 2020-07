Gréckokatolíci si pripomínajú 60 rokov od úmrtia biskupa P. P. Gojdiča

Prešov 17. júla (TASR) - Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si v piatok pripomína 60. výročie úmrtia blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Zomrel 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín v leopoldovskej väznici. Výročie si Prešovská archieparchia pripomenie slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú bude v sobotu (18. 7.) o 10.00 h v jeho rodisku v Ruských Pekľanoch sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.



Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny. Pri krste dostal meno Peter.



"Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. Po získaní základného vzdelania v štúdiu pokračoval na gymnáziu v Prešove. Následne nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Keďže dosahoval vynikajúce výsledky, bol poslaný po roku na ďalšie štúdiá do Budapešti," povedal Pavlišinovič.



Sviatosť kňazstva prijal z rúk prešovského biskupa Jána Vályiho 27. augusta 1911. Dvadsiateho júla 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej Hore pri Mukačeve a následne prijal meno Pavel. Štrnásteho septembra 1926 bol menovaný za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. Na biskupa bol konsekrovaný v Ríme 25. marca 1927.



"Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovného života kňazov a veriacich. Zriaďoval nové farnosti a výrazné boli jeho aktivity i v oblasti školstva," povedal Pavlišinovič.



V súvislosti so zákazom činnosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 Gojdiča zatkli a internovali. "V dňoch 11. až 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s takzvanými vlastizradnými biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol odsúdený na doživotné odňatie slobody, zaplatenie 200.000 korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. Zaopatrený sviatosťami 17. júla 1960, v deň svojich 72. narodenín, zomrel vo väzenskej nemocnici v Leopoldove," priblížil Pavlišinovič.



Gojdiča súdne rehabilitovali až 27. septembra 1990. In memoriam ho vyznamenali Rádom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy.



Štvrtého novembra 2001 ho pápež Ján Pavol II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásil za blahoslaveného a 27. januára 2008 mu v Bratislave udelili titul Spravodlivý medzi národmi za nezištnú záchranu židov počas holokaustu.



V predvečer 15. výročia blahorečenia, 3. novembra 2016, vyhlásil Babjak blahoslaveného P. P. Gojdiča za patróna mesta Prešov.



"Dňa 25. mája 2020 bola vladykovi Gojdičovi na múre leopoldovskej väznice slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Na slávnosti sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ktorý sa oficiálne ospravedlnil za protizákonné a nedemokratické postavenie gréckokatolíckej cirkvi mimo zákona, ktoré sa udialo 28. apríla 1950," dodal Pavlišinovič.