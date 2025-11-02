< sekcia Slovensko
Gréckokatolícka charita vydala takmer 3200 balíčkov
Pri výdaji balíčkov sú vždy prítomní sociálni pracovníci charity, ktorí príjemcom poskytujú aj základné sociálne poradenstvo. So súkromnou firmou spolupracujú pri uskladnení balíčkov a logistickej podpore, najmä pri rozvozoch, kde je potrebné použiť väčšie vozidlá.
Autor TASR
Prešov 2. novembra (TASR) - Gréckokatolícka charita (GKCH) Prešov vydala v rámci prvého rozvozu takmer 3200 potravinových a hygienických balíčkov. V októbri začali s druhým rozvozom, ktorý zahŕňa približne rovnaký počet balíčkov. Ako pre TASR uviedla manažérka vzťahov s verejnosťou Veronika Futejová, GKCH sa do výdaja v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý je zameraný na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, zapojila prvýkrát.
„Rozvoz potravinových a hygienických balíčkov sme začali realizovať v auguste 2025. V rámci projektu zabezpečujeme distribúciu balíčkov jednotlivcom v okrese Stará Ľubovňa, zatiaľ čo v ostatných regiónoch túto činnosť vykonávajú ďalšie diecézne, arcidiecézne charity alebo iné organizácie,“ uviedla Futejová.
Ako povedala, príjemcov pomoci si nevyberajú, zoznamy poberateľov sú im sprostredkovane zasielané cez Slovenskú katolícku charitu z MPSVR SR. Následne príjemcov včas kontaktujú a informujú o mieste a čase výdaja v jednotlivých obciach. Každý príjemca sa pri prevzatí pomoci preukazuje platným občianskym preukazom.
„Potravinové aj hygienické balíčky nám prichádzajú hotové, pripravené na distribúciu. Od augusta do septembra v rámci prvého rozvozu sme vydali 2092 potravinových balíčkov pre 676 poberateľov a 1068 hygienických balíčkov pre 328 poberateľov. Druhý rozvoz, ktorý prebieha počas októbra a novembra, zahŕňa distribúciu 2098 potravinových balíčkov pre 675 poberateľov a 1080 hygienických balíčkov pre 332 poberateľov, čo predstavuje viac než 34 ton pomoci,“ priblížila Futejová.
Na spolupráci sa charita podieľa so starostami obcí a terénnymi sociálnymi pracovníkmi pôsobiacimi v daných obciach, ktorí pomáhajú pri organizácii výdajov v jednotlivých lokalitách. Pri výdaji balíčkov sú vždy prítomní sociálni pracovníci charity, ktorí príjemcom poskytujú aj základné sociálne poradenstvo. So súkromnou firmou spolupracujú pri uskladnení balíčkov a logistickej podpore, najmä pri rozvozoch, kde je potrebné použiť väčšie vozidlá.
„Podľa našich skúseností príjemcovia pomoci túto formu podpory vnímajú ako potrebnú a prínosnú. Väčšina z nich vyjadruje vďačnosť, prípadné podnety sa týkajú skôr individuálnych potrieb či preferencií,“ dodala Futejová.
Pomoc je realizovaná cez Národný projekt poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám a financovaná z Európskeho sociálneho fondu plus.
