GRECO: SR plní málo odporúčaní proti korupcii poslancov

Štrasburg 15. júna (TASR) - Slovensko je v najnovšej správe Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) medzi členskými krajinami Rady Európy s najvyšším podielom neimplementovaných odporúčaní týkajúcich sa boja proti korupcii v parlamente. Slovensko do praxe neuviedlo 60 percent odporúčaní a je v tomto negatívnom rebríčku piate. TASR o tom informoval hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez Murphy.



Prvé je Lichtenštajnsko, ktoré pri poslancoch parlamentu nezaviedlo žiadne z odporúčaní GRECO. Nad Slovenskom je v tomto negatívnom rebríčku ešte aj Poľsko (83 percent), Maďarsko (71 percent) a Chorvátsko (67 percent). Naopak, všetky odporúčania ohľadom poslancov zaviedli Albánsko, Bulharsko, Fínsko, Island, Nórsko a Spojené kráľovstvo.



GRECO sa nezmieňuje o Slovensku pri súlade s odporúčaniami ohľadne sudcov, avšak v prípade plnenia odporúčaní týkajúcich sa prokurátorov obsadilo piate miesto spoločne s Azerbajdžanom a Chorvátskom (80 percent). Vyššie percento odporúčaní splnili iba Taliansko (83 percent), Gruzínsko (86 percent), San Maríno (88 percent) a Slovinsko (89 percent).



GRECO vo výročnej správe zároveň vyjadruje obavy nad obmedzeniami práva na prístup k informáciám v niektorých európskych štátoch a vyzýva na dodržiavanie medzinárodných noriem v tejto oblasti.



"Vlády by mali zaručiť v praxi zásadu transparentnosti verejných dokumentov. Výnimky z pravidla zverejňovania dokumentov by mali byť obmedzené na minimum a dôkladne zdôvodnené. Pokiaľ ide konkrétne o verejné obstarávanie, verejná kontrola a prístup k úradným dokumentom sú kľúčové pri účinnej prevencii korupcie," zhodnotil predseda GRECO Martin Mrčela.