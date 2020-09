Greenpeace: Klimaštrajk nie je vhodné spájať s ľavicovým extrémizmom

Bratislava 20. septembra (TASR) - Štrajk proti klimatickej kríze nie je vhodné spájať s ľavicovým extrémizmom. Pre TASR to uviedla programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Reagovala tak na Správu o bezpečnosti SR za rok 2019, kde medzi prejavy ľavicového extrémizmu bol zahrnutý "klimaštrajk", ktorý bol súčasťou kampane Fridays for Future.



"Už len spomenutie klimatických štrajkov v spojitosti s ľavicovým extrémizmom vrhá zlé svetlo na tieto aktivity. Na klimatických štrajkoch nevidíme nič, čo by akýmkoľvek spôsobom súviselo s ľavicovým extrémizmom alebo ohrozovalo bezpečnosť štátu. Nevieme ani o tom, že by sa na nich podieľali takýto ľudia," povedala Juríková.



Klimatické štrajky považuje Juríková za bežný prejav občianskej angažovanosti. Greenpeace bude podľa nej aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách.



Juríková pripomenula, že ich zámerom nie je propagovať žiadnu politickú ideológiu. Chcú iba hovoriť o potrebách ochrany životného prostredia a systémových zmenách, ktoré majú stlmiť dôsledky klimatickej krízy.



V správe o bezpečnosti SR zaradil Úrad vlády SR medzi ľavicový extrémizmus komunitu zaujímajúcu sa o ochranu životného prostredia, klimatické zmeny či ťažbu a spaľovanie hnedého uhlia. V súvislosti s ochranou životného prostredia boli organizované "rôzne formy občianskej neposlušnosti či verejného odporu", uvádza sa v správe.