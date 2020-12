Greenpeace: LED diódy sú ekologickejšie, ušetria energiu

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vianočné osvetlenie by sa malo vymeniť za LED svetlá. Ušetrí to energiu. LED diódy sú ekologickejšie a úspornejšie ako tradičné žlté žiarovky. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.



LED svetlá spotrebujú podľa Brandysovej o 80 percent menej energie. "Ak radi svoj dom alebo záhradu zdobíte aj zvonku, v tom prípade skúste osvetlenie s časovačom, stmievacie kúsky alebo solárne vonkajšie osvetlenie," radí hovorkyňa. Dodala, že tým ľudia znížia svoju uhlíkovú stopu aj svoje účty za elektrinu.



Znížiť svoju ekologickú stopu cez Vianoce môžu ľudia aj obmedzením mäsa a mliečnych výrobkov. Ako alternatívu môžu na vianočnom stole vyskúšať tempeh alebo seitan, vraví Brandysová. Rybu by si mali ľudia kupovať od overených lokálnych chovateľov a výrobcov na Slovensku. Upozorňuje tiež, aby ľudia nekupovali druhy, ktoré sú ohrozené pre nadmerný rybolov, a to losos, tuniak či treska.



"Vianoce sú sviatky hojnosti a pokoja, ale skúsme sa vyhnúť zbytočnému a nadmernému plytvaniu jedla, energie a nákupu darčekov, na ktoré nás značky lákajú," podotkla Brandysová s tým, že Vianoce sa dajú prežiť aj udržateľnejším spôsobom.