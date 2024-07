Greenpeace: Letecká doprava prepája európske mestá lepšie ako vlaky

Bratislava 2. júla (TASR) - Medzi európskymi mestami je šesťkrát viac priamych letov než priamych železničných spojení. Vyplýva to zo správy organizácie Greenpeace pre strednú a východnú Európu, ktorá analyzovala železničné a letecké spojenia medzi 45 veľkými európskymi mestami vrátane Bratislavy. "Cieľom výskumu bolo identifikovať existujúce a potenciálne priame železničné spojenia a porovnať ich s počtom priamych letov na rovnakých trasách," vysvetlila hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.



Bratislava má podľa predloženej analýzy slabé cezhraničné priame vlakové spojenie. Z hlavného mesta SR sa dá priamym vlakovým spojením dostať do siedmich analyzovaných miest, do 28 ďalších by sa dalo dostať priamym vlakom do 18 hodín. "Priame vlakové spojenie je tak na úrovni 25 percent. Susedné mestá, ako Praha, Budapešť alebo Viedeň, majú oveľa vyšší počet priamych cezhraničných vlakových spojení," dodala Ábelová.



Podľa analýzy sa dá z Bratislavy dostať priamym nočným vlakom len do dvoch analyzovaných miest, a to do Berlína a Varšavy. Ďalšími piatimi mestami, do ktorých sa dá dostať priamym denným vlakom, sú Budapešť, Hamburg, Praha, Viedeň a Zürich.



Analýza organizácie Greenpeace pre strednú a východnú Európu celkovo poukázala na to, že európske mestá sú oveľa lepšie prepojené letecky ako železničnou dopravou. "Z 990 trás medzi 45 veľkými európskymi mestami, ktoré analyzovala organizácia Greenpeace, len po 12 percentách jazdia priame vlaky, zatiaľ čo 69 percent obsluhujú priame lety," spresnila Ábelová. Ľudí to podľa nej motivuje k tomu, aby radšej lietali ako cestovali vlakom, a to aj napriek škodlivému vplyvu leteckej dopravy na planétu. "Priame vlakové spojenia v Európe by sa pritom mohli viac než strojnásobiť, keby sa naplno využili už existujúce trate," dodala. Greenpeace v tejto súvislosti vyzýva európske vlády a Európsku úniu, aby posilnili železničné spojenie.



V rebríčku miest s priamym vlakovým spojením s inými metropolami je na tom najlepšie Viedeň (17 priamych spojení), ďalej Mníchov (15 spojení), Berlín (14 spojení), Zürich a Paríž (13 spojení). Naopak, medzi šesť miest s najhorším priamym vlakovým spojením patria Atény, Lisabon, Priština, Sarajevo, Skopje a Tallinn. Tieto mestá nemajú priame vlakové spojenie so žiadnym iným analyzovaným európskym mestom. Bratislava skončila v tomto rebríčku spomedzi 45 miest na 16. mieste.