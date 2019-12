Greenpeace na Vianoce odporúča živý stromček zasadený v kvetináči

Bratislava 23. decembra (TASR) - Organizácia Greenpeace odporúča na Vianoce živý stromček posadený v kvetináči, ktorý je potom možné využiť aj po ďalšie roky. Pre TASR to povedal koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Radek Kubala.



Pokiaľ si chcú ľudia kúpiť živý stromček, Kubala odporúča strom s certifikátom FSC. "Výhodou neživých stromov zase je, že ich je možné použiť aj v ďalších rokoch. Preto ak niekto chce neživý, plastový stromček, tak ideálne už navždy," povedal Kubala.



Environmentalisti odporúčajú ozdoby na vianočný stromček, ktoré boli vyrobené na Slovensku a sú ľahko rozložiteľné či recyklované. "Podobne ako pri stromčeku platí, že v ideálnom prípade je správne používať ich častejšie, niekoľko rokov po sebe," uviedol Kubala.



Na stromček by sa podľa environmentalistov mali dať LED svetielka. Ľudia by však mali zvažovať, kedy majú byť svetielka zapnuté a kedy nie.



Na vianočnom stole by podľa Greenpeace malo byť čo najviac lokálnych vecí. Organizácia radí, aby ľudia na Vianoce navarili toľko, koľko naozaj zjedia. "Musíme byť schopní odhadnúť, koľko jedla sa skutočne zje a nebudeme zbytočne preháňať pri varení," podotkol Kubala.