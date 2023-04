Greenpeace: Obnova domov pre ľudí s energetickou chudobou je správna

Bratislava 27. apríla (TASR) - Greenpeace Slovensko považuje aktualizáciu plánu obnovy, kde sa počíta aj s obnovou domov pre ľudí postihnutých energetickou chudobou, za krok správnym smerom. Uviedla to jeho riaditeľka Katarína Juríková.



"Veľmi sa tešíme, že požiadavky Greenpeace Slovensko, ako aj iných organizácií a skupín boli vypočuté a nízkopríjmové domácnosti trpiace energetickou chudobou dostanú 100-percentné pokrytie investícií na obnovu domu," poznamenala Juríková.



Obnova domu podľa nej znižuje energetickú spotrebu, účty za energie a zlepšuje aj vnútorné prostredie pre rodiny a prispieva k lepšiemu zdraviu. "Nehovoriac o tom, že je to jedným z najefektívnejších riešení na zníženie emisií, pri ktorom sa naozaj nedajú nájsť negatíva," skonštatovala riaditeľka organizácie.



Apeluje však na to, aby sa rýchlosť a množstvo obnovených domov zvýšili. Tretia výzva na obnovu domov financovaná z plánu obnovy ukazuje, že v spoločnosti je po rekonštrukcii dopyt. "Preto potrebujeme nastaviť tempo tak, aby sme ich obnovili 30.000 ročne a nie za tri roky," podotkla Juríková



Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v stredu (26. 4.) priblížil, že sa bude pokračovať v energetických úsporách rodinných domov. Výzva má byť zacielená na tých, ktorí trpia energetickou chudobou. Pôjde na to 50 miliónov eur.