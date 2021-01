Greenpeace: Oceňuje návrat USA k parížskej klimatickej dohode

Bratislava 22. januára (TASR) - Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko oceňuje, že jedným z prvých krokov prezidenta Joea Bidena bol návrat Spojených štátov amerických k parížskej klimatickej dohode. Biden však musí preukázať bezkompromisný záväzok k útlmu fosílnych palív. Pre TASR to uviedla programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.



Pripomína, že parížska dohoda je len odrazovým mostíkom, nie cieľom boja proti klimatickej kríze. "Ak chce svet naplniť záväzky vychádzajúce z parížskej dohody a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, je potrebné, aby USA urobili oveľa viac," podotkla.



Prvými krokmi by mali byť napríklad investície a ochrana marginalizovaných komunít, ktoré sú najviac postihnuté následkami znečistenia a klimatickej krízy, odklon od fosílnych palív a spustenie národnej klimatickej mobilizácie, približuje Juríková. Transformácia bezuhlíkovej ekonomiky by sa mala v USA podľa riaditeľky udiať v súlade s princípmi klimatickej spravodlivosti.



Biden podpísal nariadenie o návrate USA ku klimatickej dohode krátko po svojom stredajšom (20. 1.) nástupe do úradu. Parížska dohoda o zmene klímy je prvou celosvetovou právne záväznou dohodou v tejto oblasti. Má obmedziť emisie skleníkových plynov. Dohodu podpísalo takmer 200 krajín. USA od parížskej klimatickej dohody oficiálne odstúpili 4. novembra 2020.