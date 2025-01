Greenpeace: Pôsobenie Tarabu je pre životné prostredie katastrofou

Bratislava 8. januára (TASR) - Pôsobenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a jeho štátnych tajomníkov v rezorte je pre ochranu životného prostredia katastrofou. Väčšina toho, čo vyšlo z dielne ministra, prírode ubližuje namiesto toho, aby ju to chránilo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová v súvislosti s hodnotením roka 2024 v oblasti životného prostredia.



"Ich kroky, komunikácia a pôsobenie sú namierené k podkopávaniu pilierov ochrany prírody a prejavom totálnej arogancie moci. Ničenie slovenskej prírody a jej biodiverzity sa podľa nás stalo hlavnou ideovou náplňou 'práce' rezortu životného prostredia," skonštatovala Ábelová.



Poukázala na odsúhlasenie kalamitnej ťažby v chránených územiach, ničenie biotopov ohrozeného hlucháňa a takisto na povolenie odstrelu chránených živočíchov, akými sú vlk či medveď. "Toto považujeme za neakceptovateľné a škandalózne. Takú zlú situáciu v ochrane prírody sme tu podľa nás v novodobej histórii Slovenska ešte nemali," poznamenala Ábelová.



Ministerstvo životného prostredia podľa Greenpeace predložilo škodlivé legislatívne opatrenia. Ide napríklad o zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), návrh novelizácie koncepcie vodnej politiky či zákon o emisných povolenkách. Aktivisti skritizovali aj projekty, ktoré uškodia prírode a klíme, ako je postavenie LNG terminálu v Bratislave či propagácia spaľovní odpadu.



"A keďže je minister taký zaneprázdnený tým, aby oslabil ochranu prírody na Slovensku, a megalomanskými projektmi, tak nerobí to, čo má, a svojou nečinnosťou priamo ohrozuje plnenie plánu obnovy a stovky miliónov eur," povedala Ábelová. Doplnila, že envirorezort mešká pri zonácii národných parkov či dekarbonizácii priemyslu. Greenpeace hodnotí pozitívne len zrýchlenie programu Obnov dom.